Ex‐19e joueur mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2008 en double, Pablo Cuevas a pu s’en­traîner de nombreuses fois avec Rafael Nadal et Roger Federer.

L’Uruguayen récem­ment accordé une inter­view au Daily Express dans laquelle il compare l’at­ti­tude des deux légendes à l’entraînement.

« La première fois que je me suis entraîné avec Rafa, c’était à Hambourg, et j’ai gagné un set. À partir de là, il m’a invité à m’en­traîner avec lui environ 25 fois au cours des six mois suivants, pour gagner des sets et me faire comprendre que ce set avait été gagné par hasard. C’est très diffé­rent de Roger. Comme il testait et amélio­rait des choses, il ne s’in­té­res­sait pas le moins du monde au résultat. Rafa, en revanche, entraî­nait toujours ce côté compé­titif : quelle que soit la façon dont l’en­traî­ne­ment se dérou­lait, l’ob­jectif numéro un était de gagner, même s’il travaillait dur sur autre chose. »