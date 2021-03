Après Roger Federer, Pierre Paganini a fait des révé­la­tions tou­jours au quo­ti­dien suisse Tages Anzeiger au sujet du petit « enfer » vécu par Stan Wawrinka, vic­time de la Covid‐19 lors de sa pré­pa­ra­tion fon­cière : « J’ai été cho­qué. Il s’est bat­tu pen­dant 14 jours d’af­fi­lée. Pendant ce temps, il a tel­le­ment per­du sa forme phy­sique que nous nous sommes deman­dé s’il était appro­prié d’al­ler à Melbourne. » a décla­ré le pré­pa­ra­teur suisse qui est tou­jours très objec­tif dans ses pro­pos en géné­ral. Malgré ce coup au sort, Stan ne lâche rien : « Il s’en­traîne avec la même inten­si­té qu’a­vant, mais le temps de récu­pé­ra­tion est plus long que d’ha­bi­tude. Vous avez le sen­ti­ment que cela prend tou­jours deux fois plus de temps » explique Paganini qui ne com­prends tou­jours pas pour­quoi Stan n’a pas la popu­la­ri­té qu’il mérite : « Vu tout ce que Stan a accom­pli c’est très éton­nant qu’il soit géné­ra­le­ment l’un des ath­lètes les plus sous‐estimés de Suisse, à la fois en tant qu’ath­lète et en tant que per­sonne. Ça me surprend. »