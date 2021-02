Après 20 ans pas­sés à s’oc­cu­per de lui, c’est peu dire que Pierre Paganini a appris à connaître Roger Federer. Et alors que son pro­té­gé s’ap­prête à retrou­ver le cir­cuit ATP pour la pre­mière fois depuis l’Open d’Australie 2020 à Doha (du 8 au 13 mars pro­chain), le pré­pa­ra­teur phy­sique s’est lon­gue­ment confié à nos confrères de Tages‐Anzeiger sur com­ment le « Maestro » pré­pa­rait son retour. Et à quel point il était enthousiaste.

« Quand un joueur de presque 40 ans doit faire des exer­cices qu’un homme de 70 ans peut faire sans pro­blèmes et se réjouit d’a­voir fait des pro­grès le mar­di par rap­port au lun­di, on peut dire qu’il est pas­sion­né, oui ! On me dira que je dis ça parce que je fais par­tie de son équipe, mais c’est vrai. C’est un phé­no­mène. Quand il a vu que ça allait bien après l’o­pé­ra­tion et qu’il a sau­té pour la 1ère fois au‐dessus d’une haie, il était eupho­rique. Quand on voit ça, les émo­tions vous sai­sissent. »

Avant de se pro­je­ter sur les ambi­tions que peut encore nour­rir le Suisse, à 39 ans. « Est‐ce que l’âge peut l’empêcher de gagner des titres ? Je ne crois pas non. Mais c’est un peu tôt pour répondre. C’est la 5e géné­ra­tion contre laquelle il joue. Les adver­saires sont forts, et le ten­nis est chaque fois plus exi­geant. Roger en a été le prin­ci­pal res­pon­sable. Mais j’ai­me­rais sou­li­gner qu’il sait que la route sera plus longue. »