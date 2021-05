Opposé à Jaume Munar pour une place en quarts de finale au tournoi de Parme, Benoit Paire a aban­donné après un set et demi (7–5, 3–1). Malgré la perte du premier set, l’Avignonnais offrait une oppo­si­tion inté­res­sante avant de quitter subi­te­ment le court, sans bles­sure appa­rente. Après le match, le 40ème mondial a expliqué qu’il souf­frait de maux de gorge. Plus tôt dans le match, le Français avait fait part de sa frus­tra­tion : « Je suis nul, nul, j’ai pas de jambes. Que des penal­ties depuis le début du match et j’ar­rive à les emplâ­trer car je suis pas bien dans ma tête. »

Deux semaines après s’être fait remar­quer à Rome, Benoit Paire a réussi à trouver un nouveau moyen pour qu’on parle de lui…