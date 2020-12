Au cours d’un long texte publié sur le site Racquet Magazine, Benoît Paire a décidé de se livrer, à cœur ouvert. L’Avignonnais évoque ses débuts, ses idoles et quelques anecdotes. Il parle également de sa séparation amoureuse avec la chanteuse Shy’m et règle quelques comptes avec le monde du tennis. Extraits.

« Il y a beaucoup d’hypocrisie dans ce sport. Prenez des interviews d’après-match. Les joueurs se retiennent et ne disent pas ce qu’ils pensent. Si vous pensez que votre adversaire était nul, pourquoi ne pas le dire ? Même si vous allez vous faire clouer pour ça… Ce n’est pas un manque de respect, c’est une observation ce jour-là. Cela ne veut pas dire que vous pensez que le joueur est toujours nul. Peut-être que la semaine d’après, ce même joueur vous battra. À Monte Carlo en 2017, j’ai joué contre Tommy Haas. Il m’a battu 6–2, 6–3. Au milieu du match, j’ai dit qu’il était horrible. Cela s’est répandu sur les réseaux sociaux. C’est un joueur que j’ai énormément respecté, que j’admirais. Il était incroyablement talentueux, exceptionnel. Mais ce jour-là, il ne m’a pas battu parce qu’il a bien joué ; il m’a battu parce que j’ai merdé. Si vous demandez à Casper Ruud ce qu’il a pensé de moi après m’avoir battu 6-1, 6-1 à Madrid en 2019, il ne dira pas que je suis vraiment bon ! J’étais un enfant comparé à lui. Pourtant, j’ai terminé l’année 24e, et il était 54e. Parfois, j’aimerais un peu plus d’honnêteté », a déclaré le Français.