A l’issue de sa défaite face à Rublev en quart de finale, Benoit Paire s’est exprimé chez nos confrères de l’Equipe.

L’Avignonnais est revenu sur l’ab­sence de Nadal et Federer à l’US Open mais aussi dans le futur. Son analyse est claire, elle rejoint celle de Richard Gasquet : « On a une idée de ce que va être le tennis. Une fois qu’on enlève les Nadal, Djokovic, Federer qui ne sont pas là en ce moment, on se rend compte que ce sont souvent les mêmes qui sont en quarts ou en demi‐finales. On voit ce qui va se passer dans le futur avec peut‐être d’autres mecs qui vont arriver. Mais moi ils vont me manquer. Nadal, Federer et Djookvic, ce sont des messieurs qui imposent quelque chose de diffé­rent. Dès qu’ils jouaient, on sentait que les gens étaient fous. J’adore la nouvelle géné­ra­tion mais il n’y a pas l’ef­fer­ves­cence qu’il peut avoir avec les autres. »