Benoît Paire suit le même schéma depuis des mois. Il retrouve un peu de confiance, comme à l’Open d’Australie, s’ef­fondre à nouveau (4 défaites en 4 matchs lors de sa tournée améri­caine) puis tente de posi­tiver pour la suite. Mais cette fois, il assure prendre un vrai virage avec enfin un nouveau coach dont il n’a pas encore dévoilé l’identité.

« Beaucoup de positif à retirer de cette tournée malgré les résul­tats!! Je me suis accroché alors que les sensa­tions étaient mauvaises sur tous les tour­nois!! Maintenant j’ai pris un entraî­neur pour retrouver de la confiance et repartir de l’avant!! Quelques jours sans tennis et ça repart pour Indian Wells, Miami!! », a annoncé le Français.