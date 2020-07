Lors d’une interview donnée à nos confrères de RMC Sport en marge de l’UTS, Benoit Paire qui est déjà éliminé de la compétition a exprimé ses craintes liées à l’US Open.

Il faut dire que la flambée des cas de Covid-19 ne rassurent pas en ce moment les joueurs du circuit. : »Aujourd’hui, je dis non (NDLR : A l’US Open). Quand je vois les conditions actuelles sur place, ce qu’il faut faire pour y participer, je préfère limite attendre les tournois en Europe comme Madrid et Rome tranquillement. Il y a un mois j’aurais dit ‘cela va mieux, les bars rouvrent, les restaurants rouvrent’, mais là c’est un peu la catastrophe. Maintenant il y a des risques à y aller. Même si on y va, il y a des risques car il y a beaucoup de cas sur place. » explique celui qui anime cet UTS avec différents séquences dont il a le secret.

« Y aller c’est prendre le risque de se faire contaminer. Même si moi le premier j’ai envie de jouer au tennis, de voyager, car c’est notre quotidien. Si c’est y aller avec des risques et observer une quarantaine au retour, cela parait compliqué car si on joue l’US Open, on doit sacrifier Madrid et Rome.«