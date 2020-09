Les galères continuent pour Benoît Paire. Testé positif au Covid-19 le 30 août dernier à New-York, contraint dans la foulée de déclarer forfait pour l’US Open et de respecter une quarantaine d’une dizaine de jours, le Français est arrivé à Rome fatigué et énervé alors que le tournoi lui a refusé de jouer son match le mardi au lieu du lundi. En arrivant à Hambourg il y a quelques jours, il a appris qu’il était de nouveau positif au Covid-19… Sauf qu’en Allemagne, un joueur contrôlé positif peut jouer s’il respecte le protocole sanitaire à la lettre. Se sentant fatigué et mal préparé, l’Avignonnais a préféré jeter l’éponge alors qu’il perdait un set et un break lors de son premier tour face à Casper Ruud.

« Je suis fatigué »

Interrogé à l’issu de sa rencontre, le 25e mondial a reconnu en avoir un peu marre de devoir rester enfermé dans sa chambre : « En arrivant ici j’ai appris que j’étais encore positif au Covid-19. La règle étant différente ici en Allemagne, ils m’ont laissé jouer, mais je n’avais pas le droit de quitter ma chambre à part pendant une heure pour m’entraîner », a t-il déclaré. Et pour moi, la vie, ce n’est pas ça. Je suis fatigué, c’est dur de ne pas pouvoir sortir, de devoir rester enfermé toute la journée. Je n’avais pas d’énergie durant ce match, je n’arrivais pas à bouger, donc j’ai dû abandonner. J’ai envie de profiter un peu, la vie ce n’est pas Netflix et la Playstation dans ma chambre ».