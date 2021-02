Notre Benoit Paire natio­nal traîne son spleen à Melbourne. A peine sor­ti de la mise en qua­ran­taine totale pour s’être retrou­vé dans un avion avec un cas de Covid alors qu’il fai­sait route vers l’Australie, il s’ap­prête à retrou­ver à retrou­ver les courts et l’é­quipe de France à l’oc­ca­sion de l’ATP Cup dès mer­cre­di. Une reprise qui s’an­nonce com­pli­quée, alors que le Français confie dans une inter­view à l’Equipe ne pas avoir pu tenir de pro­gramme d’en­traî­ne­ment pen­dant sa qua­ran­taine à l’hô­tel, avec pour seul maté­riel un vélo d’entraînement.

« Faire du vélo c’est cool, mais au bout de trente minutes, on n’a qu’une envie, c’est de sor­tir et d’al­ler man­ger un bout. Et puis ce n’est pas ce qui fait qu’on va être bien sur un court de ten­nis. On n’est pas cyclistes, on est joueurs de ten­nis. C’est plein de mou­ve­ments, plein d’ap­puis… J’ai eu du mal à gérer cette période. Les pre­miers jours, j’ai fait quelques séances avec Stéphane Vivier, un kiné de l’ATP, qui m’ap­pe­lait pour me moti­ver, mais je me suis vite ren­du compte que je n’y arri­vais pas. Au final je me suis dit : je ne fais rien. »

Il n’y a plus qu’à espé­rer que retrou­ver ses cama­rades de l’é­quipe de France lui redonne du baume au cœur.