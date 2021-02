Benoit Paire ne vit pas sa meilleure vie. Du moins en ce début d’année 2021. Après une qua­ran­taine dif­fi­cile à Melbourne, l’Avignonnais est reve­nu sur les courts de ten­nis avec une pré­pa­ra­tion phy­sique loin d’être opti­male. Alors qu’il est tota­le­ment pas­sé à côté de son pre­mier set contre Fognini, le Français a aban­don­né face à Dominic Thiem alors qu’il per­dait 6–1 1–0. Le tout en rai­son d’une dou­leur au bras droit. Préférant se pro­je­ter sur l’Open d’Australie, le 28e joueur mon­dial a pos­té un mes­sage dans la mati­née sur Instagram qui se veut plu­tôt optimiste :

« Pas le début d’année que j’espérai, je ne vais pas me plaindre sur ce qu’il m’arrive, je vais juste m’accrocher pour faire mieux et retrou­ver mon niveau phy­sique et tennistique.. »

S’il pou­vait retrou­ver le che­min de la vic­toire dès lun­di au pre­mier tour de l’Open d’Australie face à Geramisov (78e à l’ATP).

