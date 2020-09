Dans une interview accordée à l’Equipe, Benoit Paire qui n’a pas été épargné ces temps-ci fait un bilan assez radical de la situation. Sa sincérité ne peut être remise en cause et ces paroles traduisent surement un sentiment général au sein des joueurs et joueuses : « Tout le monde est fatigué, nerveux et inquiet. Le sentiment général est très mitigé sur la reprise. Les tribunes vides à l’US Open, les tests, les virus, les positifs, les faux négatifs, les groupes qui se créent, etc. Ce n’est pas bon pour le tennis en général. C’est bien financièrement, mais quand tu arrives dans un stade et et qu’il n’y a personne, ce n’est pas pour ça qu’on joue au tennis. On joue au tennis pour ressentir des émotions, pour partager du bonheur avec les gens. Là, on ne partage rien du tout ! On se retrouve avec des robots qui nous annoncent les balles fautes. Pour moi, ce n’est pas du tennis »