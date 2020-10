Benoît Paire n’y arrive plus. Il ne réclame qu’une chose lorsqu’il entre sur un court actuellement : rentrer chez lui. Il le dit, il attend la saison 2021 avec impatience.

Pour le site Ubitennis, le Français a expliqué son mal-être depuis la reprise de la compétition.

« C’était dommage tout ce qui s’est passé parce que j’ai bien commencé la saison, j’aimais bien la compétition et je suis arrivé avec confiance après l’année dernière, mais le confinement total que nous avons vécu en France a tout changé. Rester si longtemps sans pouvoir rien faire a été un frein au niveau physique et je ne me suis pas senti à l’aise depuis mon retour sur les court. Je n’étais pas préparé mentalement à jouer dans des stades vides. J’ai besoin de ressentir la chaleur du public, voir la passion que nous éveillons avec notre jeu. Je me consacre au tennis pour jouer dans de grandes stades et dans des environnements uniques », s’est confié Benoît.

Il tentera de retrouver un peu de confiance à Nur-Sultan, au Kazakhstan, cette semaine, où il est tête de série numéro 1.