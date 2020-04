Depuis l’officialisation de l’annulation de Wimbledon, les observateurs, dirigeants et certains joueurs craignent une saison blanche. L’ATP et la WTA ont prolongé la suspension du circuit jusqu’à la semaine du 13 juillet. Interrogé par France Info, Benoit Paire s’oppose à une l’idée d’une saison blanche : « Je suis vraiment contre une annulation de la saison. Une annulation complète serait vraiment catastrophique. Dès que ce sera possible, il faudra rejouer au tennis même si c’est en octobre ou en novembre. Essayer de caser un maximum de tournois. Dès que c’est possible, il faut montrer que c’est reparti, que ce n’est pas la maladie qui va nous arrêter. J’espère sincèrement que la saison ne sera pas blanche. »

En attendant la reprise, l’Avignonnais risque bien de poursuivre ses folies sur son compte Instagram où ses lives avec Stan Wawrinka ont amusé la galerie.