Alors que le circuit masculin continue sa vie sans deux de ses trois légendes que sont Roger Federer et Rafael Nadal, les inter­ro­ga­tions fusent sur leur avenir lors­qu’ils seront de nouveau apte à concourir. Si l’année 2022 risque bien de ressem­bler à une tournée d’adieu pour le Suisse, Rafael Nadal, lui, devrait logi­que­ment viser un 14e sacre sur son Roland‐Garros.

Lors d’une discus­sion sur le plateau de Tennis Channel, Pam Shriver et Jim Courier ont eu un échange sur le sujet de la course au plus grand nombre de Grand Chelem remporté entre les trois monstres : « Federer ne le fera pas, il ne gagnera plus de tournoi du Grand Chelem. Djokovic le fera à coup sûr, je pense qu’il arri­vera à 22 fin 2022. Pour Nadal, je pense qu’il en gagnera un, et je dirais un pour Medvedev ou quel­qu’un qui n’en a jamais gagné », a déclaré celle qui a remporté 21 titres du Grand Chelem en double.