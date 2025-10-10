De passage dans le podcast « Inside‐In », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ex‐numéro 3 mondiale Pam Shriver a exprimé son inquiétude pour le 6e joueur mondial, Ben Shelton, blessé à l’épaule lors du dernier US Open et battu d’entrée par David Goffin à Shanghai.
« Tous les regards sont tournés vers Ben Shelton. S’il continue à progresser en 2026 et 2027, sera‐t‐il en mesure de remporter des tournois majeurs ? Probablement, mais son corps pourra‐t‐il supporter les exigences de son service gaucher, qui atteint 240 km/h ? Il est très fort, mais son talon d’Achille est son bras de service, et j’espère simplement que celui‐ci pourra supporter la pression qu’il lui impose. Prenez Juan Martin del Potro comme exemple du jeu moderne. Je ne pense pas que quelqu’un ait jamais frappé aussi fort que Del Potro, mais son corps n’a pas pu le supporter… Les joueurs qui ont remporté des tournois majeurs ont contracté des blessures chroniques dont ils ne peuvent se remettre. »
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 17:14