De passage dans le podcast « Inside‐In », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ex‐numéro 3 mondiale Pam Shriver a exprimé son inquié­tude pour le 6e joueur mondial, Ben Shelton, blessé à l’épaule lors du dernier US Open et battu d’en­trée par David Goffin à Shanghai.

« Tous les regards sont tournés vers Ben Shelton. S’il continue à progresser en 2026 et 2027, sera‐t‐il en mesure de remporter des tour­nois majeurs ? Probablement, mais son corps pourra‐t‐il supporter les exigences de son service gaucher, qui atteint 240 km/h ? Il est très fort, mais son talon d’Achille est son bras de service, et j’es­père simple­ment que celui‐ci pourra supporter la pres­sion qu’il lui impose. Prenez Juan Martin del Potro comme exemple du jeu moderne. Je ne pense pas que quel­qu’un ait jamais frappé aussi fort que Del Potro, mais son corps n’a pas pu le supporter… Les joueurs qui ont remporté des tour­nois majeurs ont contracté des bles­sures chro­niques dont ils ne peuvent se remettre. »