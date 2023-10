De passage sur le podcast Inside‐In de Tennis Channel, l’an­cienne 3e joueuse mondiale en simple et numéro une en double s’est exprimée sur de nombreux sujets et notam­ment concer­nant le retour de Rafael Nadal prévu pour la saison prochaine.

« S’il veut vrai­ment atteindre le but ultime, qui est d’avoir le plus de tour­nois du Grand Chelem, je pense que ce sera très diffi­cile main­te­nant avec ce que son corps a enduré. Je pense qu’il va devoir choisir entre Roland‐Garros, les Jeux olym­piques et les autres tour­nois. Il y a certaines choses qu’il pour­rait peut‐être essayer de gérer et d’être respec­table, mais j’ai du mal à voir comment cela va se passer. »