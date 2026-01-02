Sur les antennes de Sky Sports, Adriano Panatta a été invité à analyser la prochaine saison. L’ancien numéro un mondial estime que Jannik Sinner a une ambi­tion bien précise pour ce cru 2026, faire le Grand Chelem calen­daire. Du jamais vu depuis Rod Laver en 1969.

« À mon avis, Jannik a un objectif caché, celui de faire le Grand Chelem calen­daire. Sa déci­sion de conti­nuer avec Cahill jusqu’en 2026 montre qu’il y pense sérieu­se­ment. Il y a une raison pour laquelle [Federer, Nadal et Djokovic] n’y sont pas parvenus. Il y avait beau­coup de concur­rents, dont Murray. Aujourd’hui, ils sont deux, ce qui double en fait les chances. Sinner est plus struc­turé qu’Alcaraz pour faire le Grand Chelem calen­daire, car il est plus constant et plus solide. Carlos, en revanche, a des moments où il devient injouable. Bien sûr, ces consi­dé­ra­tions ne tiennent pas compte des bles­sures. N’oublions pas que Sinner a joué environ trois mois de moins cette année. L’année prochaine, il aura quatre Masters 1000 de plus : la program­ma­tion est presque aussi impor­tante que l’en­traî­ne­ment », commente le cham­pion de Roland‐Garros 1976, dans des propos rapportés par OA Sport.