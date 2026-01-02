Sur les antennes de Sky Sports, Adriano Panatta a été invité à analyser la prochaine saison. L’ancien numéro un mondial estime que Jannik Sinner a une ambition bien précise pour ce cru 2026, faire le Grand Chelem calendaire. Du jamais vu depuis Rod Laver en 1969.
« À mon avis, Jannik a un objectif caché, celui de faire le Grand Chelem calendaire. Sa décision de continuer avec Cahill jusqu’en 2026 montre qu’il y pense sérieusement. Il y a une raison pour laquelle [Federer, Nadal et Djokovic] n’y sont pas parvenus. Il y avait beaucoup de concurrents, dont Murray. Aujourd’hui, ils sont deux, ce qui double en fait les chances. Sinner est plus structuré qu’Alcaraz pour faire le Grand Chelem calendaire, car il est plus constant et plus solide. Carlos, en revanche, a des moments où il devient injouable. Bien sûr, ces considérations ne tiennent pas compte des blessures. N’oublions pas que Sinner a joué environ trois mois de moins cette année. L’année prochaine, il aura quatre Masters 1000 de plus : la programmation est presque aussi importante que l’entraînement », commente le champion de Roland‐Garros 1976, dans des propos rapportés par OA Sport.
