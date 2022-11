Connu pour son franc‐parler, Adriano Panatta n’a pas eu de mal à tran­cher dans le débat du GOAT, lors d’une inter­view accordée à Sky Sports. L’Italien, qui a égale­ment évoqué la finale de Wimbledon 2019 entre Novak Djokovic et Roger Federer, parle de la retraite du Suisse avec des mots forts.

« Cette évalua­tion dépend de la personne qui effectue ce clas­se­ment. Je suis de ceux qui regardent davan­tage la beauté, le charme d’un joueur lors­qu’il est sur le terrain. D’autres, qui sont un peu plus matheux, regardent les victoires. Je n’ai jamais été très friand de statis­tiques, depuis qu’elles ont été inven­tées. Il y a donc des joueurs qui, statis­ti­que­ment, ont gagné plus que lui, mais je ne pense pas qu’aucun d’entre eux restera dans les mémoires comme Federer. Puis le temps efface tout : si vous demandez à des enfants qui jouent au tennis aujourd’hui qui est Rod Laver, ils sauront à peine qui il est. Pourtant, il a réalisé deux Grand Chelem calen­daire : une perfor­mance qui n’a peut‐être pas été répétée, du moins jusqu’à aujourd’hui. Il faudrait donc dire que Laver était le plus grand, mais il a joué prati­que­ment jusqu’en 1968. Je dis que dans l’ère moderne, Roger Federer est le joueur qui repré­sente le tennis ; c’est pour­quoi j’ai écrit : ‘non pas Federer a pris sa retraite, mais le tennis a pris sa retraite’. Beaucoup de gens m’ont critiqué, mais je n’en ai rien à faire. Je le répète, lorsque Federer a pris sa retraite, le tennis a pris fin ».