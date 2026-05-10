Blessé au poignet et forfait pour Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, Carlos Alcaraz n’a pas annoncé de date de retour mais fait toujours parler de lui.
Lors d’une interview accordée au Corriere della Serra, le vainqueur du Grand Chelem parisien en 1976, Adriano Panatta, est revenu sur la décision de l’Espagnol de se séparer de son entraîneur, Juan Carlos Ferrero, fin 2025.
« Carlos m’a marqué quand il a dit que, sans Ferrero, il pouvait enfin prendre des décisions. Manifestement, cela lui pesait. Il a préféré la liberté, au risque de quelques défaites supplémentaires. Je suis comme lui. Mais qualifier Sinner de ‘machine’ est injuste. J’admire sa volonté de s’améliorer : chaque jour, il s’efforce de combler ses lacunes. C’est rare, croyez‐moi : d’habitude, on s’entraîne à faire ce qu’on sait déjà bien faire. Pas Jannik. »
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 15:11