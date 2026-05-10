Blessé au poignet et forfait pour Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, Carlos Alcaraz n’a pas annoncé de date de retour mais fait toujours parler de lui.

Lors d’une inter­view accordée au Corriere della Serra, le vain­queur du Grand Chelem pari­sien en 1976, Adriano Panatta, est revenu sur la déci­sion de l’Espagnol de se séparer de son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, fin 2025.

« Carlos m’a marqué quand il a dit que, sans Ferrero, il pouvait enfin prendre des déci­sions. Manifestement, cela lui pesait. Il a préféré la liberté, au risque de quelques défaites supplé­men­taires. Je suis comme lui. Mais quali­fier Sinner de ‘machine’ est injuste. J’admire sa volonté de s’amé­liorer : chaque jour, il s’ef­force de combler ses lacunes. C’est rare, croyez‐moi : d’ha­bi­tude, on s’en­traîne à faire ce qu’on sait déjà bien faire. Pas Jannik. »