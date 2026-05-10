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Panatta : « Alcaraz a préféré la liberté, même si cela peut lui coûter quelques défaites supplémentaires »

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet et forfait pour Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, Carlos Alcaraz n’a pas annoncé de date de retour mais fait toujours parler de lui. 

Lors d’une inter­view accordée au Corriere della Serra, le vain­queur du Grand Chelem pari­sien en 1976, Adriano Panatta, est revenu sur la déci­sion de l’Espagnol de se séparer de son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, fin 2025. 

« Carlos m’a marqué quand il a dit que, sans Ferrero, il pouvait enfin prendre des déci­sions. Manifestement, cela lui pesait. Il a préféré la liberté, au risque de quelques défaites supplé­men­taires. Je suis comme lui. Mais quali­fier Sinner de ‘machine’ est injuste. J’admire sa volonté de s’amé­liorer : chaque jour, il s’ef­force de combler ses lacunes. C’est rare, croyez‐moi : d’ha­bi­tude, on s’en­traîne à faire ce qu’on sait déjà bien faire. Pas Jannik. »

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 15:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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