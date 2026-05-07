S’il a dû déclaré forfait pour le Masters 1000 de Rome et Roland‐Garros, Carlos Alcaraz fait bien évidem­ment toujours parler de lui, notam­ment pour sa riva­lité avec Jannik Sinner.

Lors d’une inter­view accordée au Corriere della Serra, le vain­queur de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta, a été invité à tran­cher entre les deux meilleurs joueurs au monde. Et il en profité pour comparer l’Espagnol avec une ancienne légende du tennis.

« Quand Alcaraz donne le meilleur de lui‐même, il bat Sinner car il a un peu plus d’inventivité. Mais le tennis n’est pas seule­ment une ques­tion de pics de perfor­mance : en termes de rende­ment moyen, Jannik est supé­rieur. Je dirais : coup droit Alcaraz, revers Sinner, service aujourd’hui Sinner, volée et amortie Alcaraz, dépla­ce­ments Alcaraz. Mais à Monte‐Carlo, sur terre battue, c’est Sinner qui a gagné. Avec ces deux‐là, il est diffi­cile de se prononcer : quand on le fait, on risque d’être immé­dia­te­ment contredit. Alcaraz me rappelle Lew Hoad (joueur austra­lien dans les années 50 et 60, ancien numéro 1 mondial et vain­queur de quatre titres en Grand Chelem, ndlr), que certains consi­dèrent comme le meilleur de tous les temps : quand il était en forme, il était imbattable ».