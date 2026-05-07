S’il a dû déclaré forfait pour le Masters 1000 de Rome et Roland‐Garros, Carlos Alcaraz fait bien évidemment toujours parler de lui, notamment pour sa rivalité avec Jannik Sinner.
Lors d’une interview accordée au Corriere della Serra, le vainqueur de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta, a été invité à trancher entre les deux meilleurs joueurs au monde. Et il en profité pour comparer l’Espagnol avec une ancienne légende du tennis.
« Quand Alcaraz donne le meilleur de lui‐même, il bat Sinner car il a un peu plus d’inventivité. Mais le tennis n’est pas seulement une question de pics de performance : en termes de rendement moyen, Jannik est supérieur. Je dirais : coup droit Alcaraz, revers Sinner, service aujourd’hui Sinner, volée et amortie Alcaraz, déplacements Alcaraz. Mais à Monte‐Carlo, sur terre battue, c’est Sinner qui a gagné. Avec ces deux‐là, il est difficile de se prononcer : quand on le fait, on risque d’être immédiatement contredit. Alcaraz me rappelle Lew Hoad (joueur australien dans les années 50 et 60, ancien numéro 1 mondial et vainqueur de quatre titres en Grand Chelem, ndlr), que certains considèrent comme le meilleur de tous les temps : quand il était en forme, il était imbattable ».
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 12:55