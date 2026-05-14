Adriano Panatta peut être très chauvin mais il est rare­ment injuste. I

nter­rogé sur la supré­matie actuelle de Sinner, il n’ou­blie pas que l’ab­sence d’Alcaraz rend les analyses compli­quées. Pour lui, le retrait forcé d’Alcaraz change la donne sur les perfor­mances de son protégé.

« On en repar­lera l’année prochaine. La victoire de Sinner à Monte‐Carlo ne suffit pas pour affirmer avec certi­tude la supré­matie de Sinner sur l’ocre. Rappelons‐nous que l’an dernier à Paris, il a eu trois balles de match ; une balle à un centi­mètre du court lui aurait permis de remporter Roland‐Garros, on ne peut donc pas dire que ce soit sa pire surface. Il est donc normal que leur absence de Carlos diminue un peu la compé­ti­ti­vité ; les duels auxquels nous sommes habi­tués font défaut. Alcaraz sera de retour à Wimbledon ; on verra comment les choses évoluent. Malheureusement, les bles­sures sont deve­nues monnaie courante dans un tennis moderne aussi violent »