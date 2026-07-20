Dans les colonnes du Corriere dello Sport, Adriano Panatta a estimé que Jannik Sinner était encore loin d’avoir atteint son plein poten­tiel, et déclaré qu’il atten­dait le retour de Carlos Alcaraz (blessé au poignet droit depuis avril dernier) avec impa­tience.

Le vain­queur de Roland‐Garros 1976 a égale­ment évoqué la nouvelle arme fatale du numéro 1 mondial.

« Le service de Jannik s’est consi­dé­ra­ble­ment amélioré en quelques mois. Il n’est pas facile de le modi­fier chez les jeunes élèves, alors imaginez chez un joueur profes­sionnel déjà bien établi sur le circuit. Mais Sinner y est parvenu, grâce à une appli­ca­tion et à une soif de progres­sion sans pareilles. Aujourd’hui, son service est à la hauteur de celui des plus grands serveurs de tous les temps, non seule­ment parce que les chiffres le confirment, mais aussi parce que notre numéro un sait toujours trouver l’ace quand il en a besoin. »