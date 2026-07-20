Dans les colonnes du Corriere dello Sport, Adriano Panatta a estimé que Jannik Sinner était encore loin d’avoir atteint son plein potentiel, et déclaré qu’il attendait le retour de Carlos Alcaraz (blessé au poignet droit depuis avril dernier) avec impatience.
Le vainqueur de Roland‐Garros 1976 a également évoqué la nouvelle arme fatale du numéro 1 mondial.
« Le service de Jannik s’est considérablement amélioré en quelques mois. Il n’est pas facile de le modifier chez les jeunes élèves, alors imaginez chez un joueur professionnel déjà bien établi sur le circuit. Mais Sinner y est parvenu, grâce à une application et à une soif de progression sans pareilles. Aujourd’hui, son service est à la hauteur de celui des plus grands serveurs de tous les temps, non seulement parce que les chiffres le confirment, mais aussi parce que notre numéro un sait toujours trouver l’ace quand il en a besoin. »
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 14:15