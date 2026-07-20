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Panatta choqué : « Son service est déjà à la hauteur de celui des plus grands serveurs de tous les temps ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans les colonnes du Corriere dello Sport, Adriano Panatta a estimé que Jannik Sinner était encore loin d’avoir atteint son plein poten­tiel, et déclaré qu’il atten­dait le retour de Carlos Alcaraz (blessé au poignet droit depuis avril dernier) avec impa­tience

Le vain­queur de Roland‐Garros 1976 a égale­ment évoqué la nouvelle arme fatale du numéro 1 mondial. 

« Le service de Jannik s’est consi­dé­ra­ble­ment amélioré en quelques mois. Il n’est pas facile de le modi­fier chez les jeunes élèves, alors imaginez chez un joueur profes­sionnel déjà bien établi sur le circuit. Mais Sinner y est parvenu, grâce à une appli­ca­tion et à une soif de progres­sion sans pareilles. Aujourd’hui, son service est à la hauteur de celui des plus grands serveurs de tous les temps, non seule­ment parce que les chiffres le confirment, mais aussi parce que notre numéro un sait toujours trouver l’ace quand il en a besoin. »

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 14:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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