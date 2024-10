Même si les Italiens ont pris le pouvoir sur le circuit grâce à une magni­fique géné­ra­tion de joueurs incarnée par Jannik Sinner, certains commen­ta­teurs peuvent parfois manquer un peu de lucidité.

L’analyse de la défaite de Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Shanghai de la part de l’an­cien vain­queur de Roland‐Garros, Adriano Panatta, symbo­lise un peu cet état d’esprit.

« Il a bien joué, mais pas plus qu’une heure. Après le premier set, ce n’était plus un match, et je pense que Djokovic est même en train d’accepter d’abandonner. Je ne dirais pas que cela a été une humi­lia­tion, mais une bonne leçon pour lui. Je suis un peu désolé pour Nole, j’ad­mire Djokovic. On dit toujours que je n’ai jamais aimé Djokovic, mais ce n’est pas tout à fait vrai. J’ai juste aimé davan­tage Roger Federer. »