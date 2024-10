Les Italiens manquent quelques fois un peu d’hu­mi­lité. Même s’ils ont pris le « pouvoir » sur le tour, il ne faut qu’ils manquent de luci­dité. L’analyse du match du Serbe en finale à Shanghäi de la part de Pannatta symbo­lise un peu cet état d’esprit.

« Il a bien joué, mais plus qu’une heure. Après le premier set, ce n’était plus un match, et je pense que Djokovic est même en train d’accepter d’abandonner. Je ne dirais pas que cela a été une humi­lia­tion, mais une bonne leçon pour lui. Je suis un peu désolé pour Nole, j’ad­mire Djokovic. Je dis toujours que je n’ai pas aimé Djokovic, mais ce n’est pas tout à fait vrai. J’ai juste aimé davan­tage Roger Federer »