Lors d’un podcast, Adriano Panatta a fait une analyse qui n’est pas dénuée de sens. En effet il semble bien que pour battre ou déranger Alcaraz et Sinner, il faille changer de logi­ciel car vouloir les dominer en jouant leur tennis semble être une quête impossible.

« Bien sur ils sont sont très, très forts. Et puis il y a aussi le jeu qui s’est large­ment unifor­misé. Cela s’est aussi produit lorsque Borg ou Vilas jouaient, par exemple. Tant qu’ils affron­taient des joueurs qui jouaient comme eux, ils gagnaient toujours. C’était donc Björn ou Guillermo qui rempor­taient tous les titres ! Puis McEnroe est arrivé, et parfois moi et ils ont un peu perdu parce que nous jouions complè­te­ment diffé­rem­ment. Maintenant, tout le monde joue de la même façon. »



Si on suit ce raison­ne­ment cela veut dire que le nombre de profils de joueurs sur le circuit capable de perturber les deux cadors ne sont pas vrai­ment nombreux.



