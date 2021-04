Les Italiens sont évidem­ment ravis de l’évo­lu­tion du jeu et des perfor­mances de leur enfant prodige Jannik Sinner. Du coup, après ses récentes perfor­mances, les spécia­listes ou les anciens joueurs s’ex­priment sur son poten­tiel et son avenir. Ubitennis est donc allé à la rencontre d’Adriano Panatta que l’on ne présente plus. Pour le vain­queur de Roland‐Garros en 1976, tout est possible.

« Sinner est très fort et c’est quelque chose de surpre­nant pour son âge (19 ans). Principalement à cause de la façon dont il orga­nise son jeu d’un point de vue mental. De plus, je n’ai jamais vu un joueur de tennis frapper aussi fort ces derniers temps, à l’ex­cep­tion de Del Potro. Il a tout le poten­tiel pour passer sa carrière au sommet du tennis mondial. Cependant, il est jeune et on ne sait jamais ce qui pour­rait finir par se passer. »