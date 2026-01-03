AccueilATPPanatta : "Je ne vois aucun nom capable de battre Sinner et...
ATP

Panatta : « Je ne vois aucun nom capable de battre Sinner et Alcaraz. Rune a montré quelque chose, mais il s’est blessé. Shelton, en revanche… »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

83

Dans une émis­sion co‐animé avec Paolo Bertolucci sur Sky Sports, Adriano Panatta a analysé l’état du circuit pour la saison 2026. 

Après avoir estimé que Jannik Sinner avait en ligne de mire le Grand Chelem Calendaire, le cham­pion de Roland‐Garros 1976 indique ne voir aucun joueur en capa­cité de vaincre son compa­triote et Carlos Alcaraz en Grand Chelem.

« Je ne vois aucun nom capable de battre Sinner et Alcaraz. Il y a six ou sept ans, lorsque Zverev a remporté Rome, nous le consi­dé­rions comme prédes­tiné, moi y compris, mais il a déçu les attentes. Rune a montré quelque chose, mais il s’est blessé, Fonseca est encore jeune et a besoin de toute l’année 2026 pour se renforcer. Shelton, en revanche, pour­rait changer la tendance unique­ment en faisant du service‐volée : depuis le fond du court, il ne peut pas tenir le coup. Le seul qui sait vrai­ment bien se déplacer au filet aujourd’hui, c’est Alcaraz, qui est le meilleur joueur de volée », souligne l’an­cien quatrième joueur mondial, dans des propos relayés par OA Sport.

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 16:18

Article précédent
Tommy Paul pousse un coup de gueule : « C’est une erreur de conti­nuer à orga­niser ça. Cela ne nous apporte rien, à nous les joueurs de tennis »
Article suivant
Djokovic : « Lorsque Federer et Nadal ont pris leur retraite, une partie de moi est partie aussi. La raison pour laquelle je continue, c’est… »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.