Dans une émis­sion co‐animé avec Paolo Bertolucci sur Sky Sports, Adriano Panatta a analysé l’état du circuit pour la saison 2026.

Après avoir estimé que Jannik Sinner avait en ligne de mire le Grand Chelem Calendaire, le cham­pion de Roland‐Garros 1976 indique ne voir aucun joueur en capa­cité de vaincre son compa­triote et Carlos Alcaraz en Grand Chelem.

« Je ne vois aucun nom capable de battre Sinner et Alcaraz. Il y a six ou sept ans, lorsque Zverev a remporté Rome, nous le consi­dé­rions comme prédes­tiné, moi y compris, mais il a déçu les attentes. Rune a montré quelque chose, mais il s’est blessé, Fonseca est encore jeune et a besoin de toute l’année 2026 pour se renforcer. Shelton, en revanche, pour­rait changer la tendance unique­ment en faisant du service‐volée : depuis le fond du court, il ne peut pas tenir le coup. Le seul qui sait vrai­ment bien se déplacer au filet aujourd’hui, c’est Alcaraz, qui est le meilleur joueur de volée », souligne l’an­cien quatrième joueur mondial, dans des propos relayés par OA Sport.