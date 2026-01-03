Dans une émission co‐animé avec Paolo Bertolucci sur Sky Sports, Adriano Panatta a analysé l’état du circuit pour la saison 2026.
Après avoir estimé que Jannik Sinner avait en ligne de mire le Grand Chelem Calendaire, le champion de Roland‐Garros 1976 indique ne voir aucun joueur en capacité de vaincre son compatriote et Carlos Alcaraz en Grand Chelem.
« Je ne vois aucun nom capable de battre Sinner et Alcaraz. Il y a six ou sept ans, lorsque Zverev a remporté Rome, nous le considérions comme prédestiné, moi y compris, mais il a déçu les attentes. Rune a montré quelque chose, mais il s’est blessé, Fonseca est encore jeune et a besoin de toute l’année 2026 pour se renforcer. Shelton, en revanche, pourrait changer la tendance uniquement en faisant du service‐volée : depuis le fond du court, il ne peut pas tenir le coup. Le seul qui sait vraiment bien se déplacer au filet aujourd’hui, c’est Alcaraz, qui est le meilleur joueur de volée », souligne l’ancien quatrième joueur mondial, dans des propos relayés par OA Sport.
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 16:18