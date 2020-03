Adriano Panatta a été interrogé par le quotidien La Stampa sur la situation actuelle dans le tennis et les bouleversements du calendrier. L’ancienne gloire du tennis italien approuve d’abord le choix de Roland-Garros (20 septembre au 4 octobre) : « Fin septembre est une bonne date même si c’est un peu problématique pour les joueurs de passer du béton à la terre battue. Personnellement, je l’aurais déplacé une semaine plus tard. »

Le Transalpin ajoute ensuite sur la Laver Cup de Roger Federer qui aura lieu pendant Roland-Garros : « J’aime bien Federer aussi, mais il a créé sa propre entreprise, il s’en remettra. Nous ne pouvons pas le poursuivre. » Et il termine en lançant un appel à l’ATP et son nouveau boss Andrea Gaudenzi : « Rome doit être reporté. C’est bien en octobre, même après Paris. A Rome, le temps n’est pas meilleur qu’en octobre. J’en appelle à Andrea Gaudenzi : je ne lui demande pas qu’en tant qu’Italien il favorise l’Europe, mais les institutions ont le devoir de protéger les tournois historiques, qui ont une tradition. Jouer à Phoenix en Arizona n’est pas plus important que de jouer à Rome. Tout le monde doit se mettre ça dans la tête. »