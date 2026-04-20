Adriano Panatta, ex‐4e mondial, vain­queur de Roland‐Garros en 1976 et légende vivante du tennis italien, semble avoir une petite dent contre Carlos Alcaraz.

Quelques jours après avoir dure­ment critiqué l’Espagnol pour son achat de luxe à 9 millions d’euros, l’ac­tuel consul­tant en a remis une couche en expli­quant que celui qui est actuel­le­ment blessé et qui a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid a commis une erreur en se sépa­rant de son coach et mentor depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero.

« À mon avis, il a eu tort de quitter Ferrero, qui est un dur à cuire, exigeant, mais aussi un grand connais­seur de tennis. À 21–22 ans, avec tous les trophées qu’il a remportés, Carlos est devenu plus entre­pre­nant et il a commis une erreur. Je serais heureux pour lui (et moins pour Sinner) s’il reve­nait avec Ferrero. La rela­tion entre l’entraîneur et le joueur est viscé­rale : les entraî­neurs renoncent à leur vie pour un dévoue­ment incroyable envers les joueurs qu’ils entraînent et qu’ils suivent vrai­ment tous les jours, en renon­çant à leur famille. Un entraî­neur doit avant tout comprendre le tennis et ne doit pas avoir de lacunes. Il ne doit pas être un parent ou un confes­seur, mais doit être capable de vous faire fran­chir ce cap quali­tatif en fonc­tion de votre âge. Si vous restez toute votre carrière avec un entraîneur‐père, il y a un risque que la rela­tion se détériore. »