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Panatta : « Ne vous inquiétez pas, le forfait d’Alcaraz à Roland‐Garros n’aura aucun impact sur Sinner, ni positif ni négatif, et ce pour une raison très simple »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 -

Le forfait de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, propulse Jannik Sinner au rang de gran­dis­sime favori pour le Grand Chelem pari­sien (du 24 mai au 7 juin).

Pour l’ancienne gloire italienne Adriano Panatta, dont les propos sont relayés par le Corriere dello Sport, l’absence de l’Espagnol ne devrait toute­fois avoir aucune inci­dence sur l’état d’esprit du numéro 1 mondial.

« Un contre­coup psycho­lo­gique négatif pour Jannik ? Il est clair que ces deux‐là sont de loin les joueurs les plus forts par rapport à tous les autres. C’est mieux pour lui, pourrait‐on dire, mais pire pour notre sport. Ça, c’est sûr. L’absence d’Alcaraz sera très grave et, à ce stade, Sinner est le grand favori dans tous les tour­nois auxquels il parti­ci­pera. Mais ne vous inquiétez pas, Jannik est telle­ment fort menta­le­ment que cela n’aura aucune réper­cus­sion, ni posi­tive ni néga­tive, pour une raison très simple : il entre sur le court et veut gagner, peu importe qui il trouve de l’autre côté du filet. Si Carlos était sur le court, ce serait plus compliqué pour Sinner de gagner. Mais c’est toujours ce qu’il veut faire, donc ça ne change pas grand‐chose », a estimé le vain­queur de Roland‐Garros 1976. 

Publié le mardi 28 avril 2026 à 11:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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