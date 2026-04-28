Le forfait de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, propulse Jannik Sinner au rang de grandissime favori pour le Grand Chelem parisien (du 24 mai au 7 juin).
Pour l’ancienne gloire italienne Adriano Panatta, dont les propos sont relayés par le Corriere dello Sport, l’absence de l’Espagnol ne devrait toutefois avoir aucune incidence sur l’état d’esprit du numéro 1 mondial.
« Un contrecoup psychologique négatif pour Jannik ? Il est clair que ces deux‐là sont de loin les joueurs les plus forts par rapport à tous les autres. C’est mieux pour lui, pourrait‐on dire, mais pire pour notre sport. Ça, c’est sûr. L’absence d’Alcaraz sera très grave et, à ce stade, Sinner est le grand favori dans tous les tournois auxquels il participera. Mais ne vous inquiétez pas, Jannik est tellement fort mentalement que cela n’aura aucune répercussion, ni positive ni négative, pour une raison très simple : il entre sur le court et veut gagner, peu importe qui il trouve de l’autre côté du filet. Si Carlos était sur le court, ce serait plus compliqué pour Sinner de gagner. Mais c’est toujours ce qu’il veut faire, donc ça ne change pas grand‐chose », a estimé le vainqueur de Roland‐Garros 1976.
Publié le mardi 28 avril 2026 à 11:36