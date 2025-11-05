Habitué des déclarations tapageuses Adriano Panatta persiste et signe.
Au sujet du système du classement mondial, il fait semblant de ne pas comprendre pour se rattraper auprès de Sinner après l’avoir accusé de trahison au sujet son forfait pour la finale de la Coupe Davis.
« A Paris, Sinner a fait son travail, car il était le grand favori après l’élimination de Carlos Alcaraz du tableau. Il est de retour au premier rang mondial, même si cela ne durera pas longtemps à cause d’un système diabolique que je ne comprends pas et que je désapprouve totalement. En ce moment, il expérimente beaucoup de choses, il continue d’apprendre à chaque fois. Non pas qu’il ne réussissait pas d’amorti avant, mais il le fait beaucoup plus souvent maintenant. Son service est meilleur et son attitude sur le court semble également plus détendue »
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 10:54