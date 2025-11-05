Habitué des décla­ra­tions tapa­geuses Adriano Panatta persiste et signe.

Au sujet du système du clas­se­ment mondial, il fait semblant de ne pas comprendre pour se rattraper auprès de Sinner après l’avoir accusé de trahison au sujet son forfait pour la finale de la Coupe Davis.

« A Paris, Sinner a fait son travail, car il était le grand favori après l’éli­mi­na­tion de Carlos Alcaraz du tableau. Il est de retour au premier rang mondial, même si cela ne durera pas long­temps à cause d’un système diabo­lique que je ne comprends pas et que je désap­prouve tota­le­ment. En ce moment, il expé­ri­mente beau­coup de choses, il continue d’ap­prendre à chaque fois. Non pas qu’il ne réus­sis­sait pas d’amorti avant, mais il le fait beau­coup plus souvent main­te­nant. Son service est meilleur et son atti­tude sur le court semble égale­ment plus détendue »