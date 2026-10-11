« En concertation avec les médecins, nous avons décidé que je devais suivre un traitement pour mon genou », a annoncé Jannik Sinner sur ses réseaux sociaux pour annoncer la fin de sa saison 2026. Un petit tremblement de terre sur la planète tennis, les fans attendaient avec impatience le retour aux affaires de l’Italien.
Cette annonce a fait beaucoup réagir. Interrogé à ce sujet, Novak Djokovic a estimé que c’était la meilleure décision. Le champion de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta va dans le même sens que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. Mieux, le Transalpin voit son compatriote revenir encore plus fort pour 2027.
« Jannik est jeune, il a encore de nombreuses années devant lui et je suis convaincu qu’il reviendra plus fort qu’avant. Pour l’instant, il doit uniquement penser à se soigner et à se rétablir. Je lui souhaite bonne chance pour sa convalescence et j’espère le revoir bientôt sur le terrain. Je regrette beaucoup que Jannik doive mettre un terme à sa saison ici, mais je suis sûr qu’il a pris la décision la plus sage. La santé passe avant tout, et lorsqu’il s’agit d’un problème physique, il faut avoir la patience de bien se rétablir, de faire une pause, sans précipiter les choses. Ce n’est manifestement pas facile, s’il a dû reporter à plusieurs reprises son retour sur le terrain », a commenté l’ancien numéro quatre mondial dans des propos rapportés par le Corriere della sera.
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 11:59