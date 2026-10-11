« En concer­ta­tion avec les méde­cins, nous avons décidé que je devais suivre un trai­te­ment pour mon genou », a annoncé Jannik Sinner sur ses réseaux sociaux pour annoncer la fin de sa saison 2026. Un petit trem­ble­ment de terre sur la planète tennis, les fans atten­daient avec impa­tience le retour aux affaires de l’Italien.

Cette annonce a fait beau­coup réagir. Interrogé à ce sujet, Novak Djokovic a estimé que c’était la meilleure déci­sion. Le cham­pion de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta va dans le même sens que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. Mieux, le Transalpin voit son compa­triote revenir encore plus fort pour 2027.

« Jannik est jeune, il a encore de nombreuses années devant lui et je suis convaincu qu’il reviendra plus fort qu’avant. Pour l’instant, il doit unique­ment penser à se soigner et à se réta­blir. Je lui souhaite bonne chance pour sa conva­les­cence et j’espère le revoir bientôt sur le terrain. Je regrette beau­coup que Jannik doive mettre un terme à sa saison ici, mais je suis sûr qu’il a pris la déci­sion la plus sage. La santé passe avant tout, et lorsqu’il s’agit d’un problème physique, il faut avoir la patience de bien se réta­blir, de faire une pause, sans préci­piter les choses. Ce n’est mani­fes­te­ment pas facile, s’il a dû reporter à plusieurs reprises son retour sur le terrain », a commenté l’an­cien numéro quatre mondial dans des propos rapportés par le Corriere della sera.