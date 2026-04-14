Malgré un palmarès déjà merveilleux à seule­ment 22 ans et un style de jeu qui émer­veille les fans du monde entier, Carlos Alcaraz n’échap­pera pas aux critiques.

Battu par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo après un match assez brouillon d’un point de vue tactique, l’Espagnol a été repris de volée par Adriano Panatta, ex‐4e mondial et désor­mais consul­tant pour diffé­rents médias italiens.

Et forcé­ment, il a été ques­tion du dernier achat de luxe de Calitos, qui va se faire construite un yacht de luxe à près de 10 millions d’euros.

« Tout bien consi­déré, cepen­dant, on en revient au point de départ. Dans quelle mesure Alcaraz s’est-il amélioré ? À mon avis, très peu. Ses décla­ra­tions selon lesquelles tout le monde, contre lui, joue à la Federer, étaient‐elles utiles ? Non, pas du tout. Et enfin, est‐ce vrai­ment utile, à 22 ans, d’acheter un yacht à 9 millions de dollars ? À cet âge, un jeune joueur de tennis aussi fort ne doit penser qu’à une seule chose… Comment devenir plus fort. »