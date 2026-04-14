Malgré un palmarès déjà merveilleux à seulement 22 ans et un style de jeu qui émerveille les fans du monde entier, Carlos Alcaraz n’échappera pas aux critiques.
Battu par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo après un match assez brouillon d’un point de vue tactique, l’Espagnol a été repris de volée par Adriano Panatta, ex‐4e mondial et désormais consultant pour différents médias italiens.
Et forcément, il a été question du dernier achat de luxe de Calitos, qui va se faire construite un yacht de luxe à près de 10 millions d’euros.
« Tout bien considéré, cependant, on en revient au point de départ. Dans quelle mesure Alcaraz s’est-il amélioré ? À mon avis, très peu. Ses déclarations selon lesquelles tout le monde, contre lui, joue à la Federer, étaient‐elles utiles ? Non, pas du tout. Et enfin, est‐ce vraiment utile, à 22 ans, d’acheter un yacht à 9 millions de dollars ? À cet âge, un jeune joueur de tennis aussi fort ne doit penser qu’à une seule chose… Comment devenir plus fort. »
Publié le mardi 14 avril 2026 à 17:08