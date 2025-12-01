Lors d’un podcast Adriano Panatta a fait une analyse qui n’est pas dénué de sens. En effet il semble bien que pour battre ou déranger Alcaraz et Sinner il faille changer de logiciel car vouloir les dominer en jouant leur tennis semble être une quête impossible.
« Bien sur ils sont sont très, très forts. Et puis il y a aussi le jeu qui s’est largement uniformisé. Cela s’est aussi produit lorsque Borg ou Vilas jouaient, par exemple. Tant qu’ils affrontaient des joueurs qui jouaient comme eux, ils gagnaient toujours. C’était donc Björn ou Guillermo qui remportaient tous les titres ! Puis McEnroe est arrivé, et parfois moi et ils ont un peu perdu parce que nous jouions complètement différemment. Maintenant, tout le monde joue de la même façon »
Si on suit ce raisonnement cela veut dire que le nombre de profils de joueurs sur le circuit capable de perturber les deux cadors ne sont pas vraiment nombreux.
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 08:45