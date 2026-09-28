Observateur avisé du circuit professionnel, Adriano Panatta n’hésite jamais à dire ce qu’il pense, notamment au sujet de la santé des joueurs et du rythme effréné du calendrier.
Et pour le vainqueur de Roland‐Garros en 1976, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont raison de prendre les choses en main pour la suite de leur carrière.
TENNIS TROPPO FISICO E CALENDARI FOLLI. L’UNICA STRADA È CAMBIARE ‼️— Ubitennis (@Ubitennis) September 28, 2026
Intervistato dal Corriere della Sera, Adriano Panatta ha analizzato i ritmi sempre più insostenibili del circuito moderno e i rischi per la salute dei giocatori :
💬 « I tornei di due settimane impongono ai… pic.twitter.com/oWaW5a0JDd
« Les tournois de deux semaines obligent les meilleurs à rester au top pendant des périodes de plus en plus longues, mais c’est la combinaison avec un tennis de puissance, pratiqué avec des raquettes conçues pour frapper toujours en accélération, qui met à rude épreuve le physique des joueurs et provoque une multitude de blessures. Muscles, poignets, dos, épaules et genoux, bien sûr. Par rapport au début des années 2000, les blessures ont augmenté de 110 %. Et ce n’est pas un hasard si deux jeunes champions comme Sinner et Alcaraz annoncent d’ores et déjà leur intention de s’accorder, à l’avenir, les pauses nécessaires. Ils ont compris que le tennis ne changera pas et que la seule solution est de changer leur façon de jouer. »
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 17:50