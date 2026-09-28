Observateur avisé du circuit profes­sionnel, Adriano Panatta n’hé­site jamais à dire ce qu’il pense, notam­ment au sujet de la santé des joueurs et du rythme effréné du calendrier.

Et pour le vain­queur de Roland‐Garros en 1976, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont raison de prendre les choses en main pour la suite de leur carrière.

TENNIS TROPPO FISICO E CALENDARI FOLLI. L’UNICA STRADA È CAMBIARE ‼️

Intervistato dal Corriere della Sera, Adriano Panatta ha analiz­zato i ritmi sempre più insos­te­ni­bili del circuito moderno e i rischi per la salute dei gioca­tori :



💬 « I tornei di due setti­mane impon­gono ai… pic.twitter.com/oWaW5a0JDd — Ubitennis (@Ubitennis) September 28, 2026

« Les tour­nois de deux semaines obligent les meilleurs à rester au top pendant des périodes de plus en plus longues, mais c’est la combi­naison avec un tennis de puis­sance, pratiqué avec des raquettes conçues pour frapper toujours en accé­lé­ra­tion, qui met à rude épreuve le physique des joueurs et provoque une multi­tude de bles­sures. Muscles, poignets, dos, épaules et genoux, bien sûr. Par rapport au début des années 2000, les bles­sures ont augmenté de 110 %. Et ce n’est pas un hasard si deux jeunes cham­pions comme Sinner et Alcaraz annoncent d’ores et déjà leur inten­tion de s’accorder, à l’avenir, les pauses néces­saires. Ils ont compris que le tennis ne chan­gera pas et que la seule solu­tion est de changer leur façon de jouer. »