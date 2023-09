Alors que l’équipe italienne de Coupe Davis est décimée pour les phases de poule de la Coupe Davis, qui auront lieu ce week‐end, entre la bles­sure de Matteo Berrettini, la fatigue et le forfait de Jannik Sinner et la non‐sélection de Fabio Fognini qui fait d’ailleurs beau­coup parler de l’autre côté des Alpes, la légende du tennis italien, Adriano Panatta, s’est forcé­ment exprimé à ce propos lui qui ne garde jamais sa langue dans sa poche.

« Je suis avec Fognini. Fabio est l’un des plus grands talents de notre tennis et il peut encore donner beau­coup. De plus, il est toujours le meilleur joueur de double. Je ne sais pas pour­quoi Volandri l’a exclu, mais il ne faut jamais oublier tout ce qu’un joueur a fait pour son pays. Peut‐être que ce ne sera pas si impor­tant parce que main­te­nant personne ne joue en Coupe Davis, mais si, pour une raison quel­conque, nous devions perdre un match en simple, alors cela pour­rait être un problème, parce que nous n’avons pas de double. C’est une histoire très désa­gréable », a déclaré le vain­queur de Roland‐Garros en 1976 avant d’évo­quer le cas de Jannik Sinner.

« Aujourd’hui, les joueurs de tennis sont des entre­prises et, à ce titre, ils ne pensent qu’au profit, surtout leur l’en­tou­rage, oubliant l’his­toire et les senti­ments. Il avait déjà renoncé aux Jeux Olympiques, aujourd’hui il dit non à la Coupe Davis. Jannik est fatigué ? Bagnaia (le pilote italien de Moto GP victime d’un acci­dent le week‐end dernier, ndlr), trois jours après l’ac­ci­dent, était déjà sur la moto… »