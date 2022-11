Après être revenu sur le départ à la retraite un peu « too much » de Roger Federer lors de la Laver Cup, Adriano Panatta, dans une récente inter­view accordée à Sky Sports, a égale­ment évoqué la fameuse finale de Wimbledon en 2019 lorsque le Suisse s’est incliné face à Novak Djokovic (13−12 (3) au cinquième set) après avoir eu deux balles de matchs sur sa mise en jeu. Un souvenir doulou­reux pour les fans de Roger ainsi que pour l’an­cien joueur italien.

« C’est vrai, on se souviendra proba­ble­ment plus de Federer pour cette défaite que pour d’autres victoires, car cet épisode a été consi­déré par la plupart des gens comme une injus­tice. Pourquoi ? Parce qu’il a trop bien joué et qu’il a perdu un peu par malchance, peut‐être aussi parce qu’il lui a manqué ce petit plus de méchan­ceté au bon moment, celui que Djokovic a et que Nadal a aussi. Il était moins méchant sur le terrain, parce qu’il jouait telle­ment bien qu’il n’avait pas besoin de l’être. Nous sommes tous restés avec un goût amer dans la bouche cette fois‐là : j’ai vrai­ment souf­fert en le voyant perdre ce match. Je n’en­cou­rage presque jamais, mais cette fois‐là, je voulais vrai­ment qu’il gagne ce match. Mais malheu­reu­se­ment, le sport en général et le tennis en parti­cu­lier sont parfois cruels. »