Dans des propos relayés par OA Sport, la légende du tennis italien Adriano Panatta a relativisé la victoire de Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en finale du « 6 Kings Slam », le tournoi d’exhibition en Arabie saoudite, estimant qu’elle ne reflétait pas l’intensité d’un match officiel malgré les 6 millions de dollars en jeu.
« Je ne veux pas jouer les rabat‐joie, mais ces performances ont une valeur limitée, tant sur le plan technique qu’émotionnel, car je n’ai jamais vu Sinner sourire autant de fois pendant un match. J’ai fait ce genre de performances quand je jouais – et nous parlons du siècle dernier – et je sais à quel point elles ont peu de valeur. Sinner a toutefois fait un excellent match contre Alcaraz, il a très bien servi et très bien joué, bien mieux que l’Espagnol », a estimé le vainqueur de Roland‐Garros 1976.
Pour rappel, Jannik Sinner a perdu sept de ses huit derniers duels face à Carlos Alcaraz en compétitions officielles.
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 12:14