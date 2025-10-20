Dans des propos relayés par OA Sport, la légende du tennis italien Adriano Panatta a rela­ti­visé la victoire de Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en finale du « 6 Kings Slam », le tournoi d’ex­hi­bi­tion en Arabie saou­dite, esti­mant qu’elle ne reflé­tait pas l’intensité d’un match offi­ciel malgré les 6 millions de dollars en jeu.

« Je ne veux pas jouer les rabat‐joie, mais ces perfor­mances ont une valeur limitée, tant sur le plan tech­nique qu’é­mo­tionnel, car je n’ai jamais vu Sinner sourire autant de fois pendant un match. J’ai fait ce genre de perfor­mances quand je jouais – et nous parlons du siècle dernier – et je sais à quel point elles ont peu de valeur. Sinner a toute­fois fait un excellent match contre Alcaraz, il a très bien servi et très bien joué, bien mieux que l’Espagnol », a estimé le vain­queur de Roland‐Garros 1976.

Pour rappel, Jannik Sinner a perdu sept de ses huit derniers duels face à Carlos Alcaraz en compé­ti­tions officielles.