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Panatta sur le forfait d’Alcaraz à Roland‐Garros : « Je veux lancer un appel aux instances qui régissent le tennis »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans des propos relayés par le Corriere dello Sport, le vain­queur de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta, a commenté le forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros, où il est double tenant du titre. 

Pour l’an­cien joueur italien, l’ATP doit réagir et adapter son calen­drier pour limiter le nombre de blessures. 

« Je veux lancer un appel aux instances qui régissent le tennis : les bles­sures se multi­plient à une fréquence très inquié­tante et c’est une très mauvaise nouvelle pour ce sport. Le cas le plus flagrant est évidem­ment la bles­sure d’Alcaraz, qui sera absent jusqu’au Queen’s, c’est-à-dire après Roland‐Garros. Le problème, c’est que ces joueurs fini­ront tous par se blesser tôt ou tard, sans excep­tion. Le jeu d’aujourd’hui est très violent et soumet ces jeunes à des efforts physiques inhu­mains. Je ne dis pas qu’il faille revenir à l’époque où je jouais, car il faut toujours aller de l’avant, mais s’ils n’arrêtent pas de jouer autant, tôt ou tard ils se bles­se­ront tous, car ces rythmes effrénés ne peuvent pas être tenus sur la durée. Sans Alcaraz, nous perdons beau­coup à Rome et à Roland‐Garros en termes de spectacle ».

Publié le lundi 27 avril 2026 à 08:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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