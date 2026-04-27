Dans des propos relayés par le Corriere dello Sport, le vainqueur de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta, a commenté le forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros, où il est double tenant du titre.
Pour l’ancien joueur italien, l’ATP doit réagir et adapter son calendrier pour limiter le nombre de blessures.
« Je veux lancer un appel aux instances qui régissent le tennis : les blessures se multiplient à une fréquence très inquiétante et c’est une très mauvaise nouvelle pour ce sport. Le cas le plus flagrant est évidemment la blessure d’Alcaraz, qui sera absent jusqu’au Queen’s, c’est-à-dire après Roland‐Garros. Le problème, c’est que ces joueurs finiront tous par se blesser tôt ou tard, sans exception. Le jeu d’aujourd’hui est très violent et soumet ces jeunes à des efforts physiques inhumains. Je ne dis pas qu’il faille revenir à l’époque où je jouais, car il faut toujours aller de l’avant, mais s’ils n’arrêtent pas de jouer autant, tôt ou tard ils se blesseront tous, car ces rythmes effrénés ne peuvent pas être tenus sur la durée. Sans Alcaraz, nous perdons beaucoup à Rome et à Roland‐Garros en termes de spectacle ».
Publié le lundi 27 avril 2026 à 08:02