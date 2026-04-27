Dans des propos relayés par le Corriere dello Sport, le vain­queur de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta, a commenté le forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros, où il est double tenant du titre.

Pour l’an­cien joueur italien, l’ATP doit réagir et adapter son calen­drier pour limiter le nombre de blessures.

« Je veux lancer un appel aux instances qui régissent le tennis : les bles­sures se multi­plient à une fréquence très inquié­tante et c’est une très mauvaise nouvelle pour ce sport. Le cas le plus flagrant est évidem­ment la bles­sure d’Alcaraz, qui sera absent jusqu’au Queen’s, c’est-à-dire après Roland‐Garros. Le problème, c’est que ces joueurs fini­ront tous par se blesser tôt ou tard, sans excep­tion. Le jeu d’aujourd’hui est très violent et soumet ces jeunes à des efforts physiques inhu­mains. Je ne dis pas qu’il faille revenir à l’époque où je jouais, car il faut toujours aller de l’avant, mais s’ils n’arrêtent pas de jouer autant, tôt ou tard ils se bles­se­ront tous, car ces rythmes effrénés ne peuvent pas être tenus sur la durée. Sans Alcaraz, nous perdons beau­coup à Rome et à Roland‐Garros en termes de spectacle ».