Ancien numéro quatre mondial et vainqueur de Roland-Garros, Adriano Panatta s’est prononcé sur l’éternel débat opposant Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer pour le « titre » de meilleur joueur de tous les temps. L’Italien s’est notamment concentré sur les difficultés rencontrées par le Serbe pour plaire autant que ses deux contemporains : « Nole semble troublé par l’idée de plaire au public à tout prix. Les fans ont choisi Roger, et Nadal ensuite. Novak Djokovic est un grand joueur, mais à la fin, comme toujours, le nombre de titres ne sera pas décisif. »