Après avoir livré une réaction plein d’ironie au sujet du forfait de Jannik Sinner à l’US Open, Adriano Panatta a ensuite fait preuve de beaucoup plus de sérieux concernant la recrudescence de blessures sur le circuit, qui touche notamment les meilleurs joueurs du circuit.
« On ici parle d’un nombre excessif de blessures : outre Sinner et Alcaraz, il y a eu Rune, Berrettini, Musetti, Fritz, tous des joueurs classés parmi les dix premiers qui ont connu de graves blessures. Quelque chose ne fonctionne pas, je pense que c’est le type de jeu qui vous oblige à aller trop vite.
Publié le mardi 25 août 2026 à 18:30