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Panatta tire la sonnette d’alarme sur Alcaraz, Sinner et les autres : « Quelque chose ne fonc­tionne pas car tous les joueurs classés parmi le Top 10 ont connu de graves blessures »

Par
Thomas S
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Après avoir livré une réac­tion plein d’ironie au sujet du forfait de Jannik Sinner à l’US Open, Adriano Panatta a ensuite fait preuve de beau­coup plus de sérieux concer­nant la recru­des­cence de bles­sures sur le circuit, qui touche notam­ment les meilleurs joueurs du circuit. 

« On ici parle d’un nombre excessif de bles­sures : outre Sinner et Alcaraz, il y a eu Rune, Berrettini, Musetti, Fritz, tous des joueurs classés parmi les dix premiers qui ont connu de graves bles­sures. Quelque chose ne fonc­tionne pas, je pense que c’est le type de jeu qui vous oblige à aller trop vite.

Publié le mardi 25 août 2026 à 18:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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