Après avoir livré une réac­tion plein d’ironie au sujet du forfait de Jannik Sinner à l’US Open, Adriano Panatta a ensuite fait preuve de beau­coup plus de sérieux concer­nant la recru­des­cence de bles­sures sur le circuit, qui touche notam­ment les meilleurs joueurs du circuit.

« On ici parle d’un nombre excessif de bles­sures : outre Sinner et Alcaraz, il y a eu Rune, Berrettini, Musetti, Fritz, tous des joueurs classés parmi les dix premiers qui ont connu de graves bles­sures. Quelque chose ne fonc­tionne pas, je pense que c’est le type de jeu qui vous oblige à aller trop vite.