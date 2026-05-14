Adriano Panatta peut être très chauvin mais il est rare­ment injuste.

Interrogé sur la supré­matie actuelle de Sinner, il n’ou­blie pas que l’ab­sence d’Alcaraz rend les analyses compli­quées. Pour lui, le retrait forcé de l’Espagnol change la donne sur les perfor­mances de son compatriote.

« On en repar­lera l’année prochaine. La victoire de Sinner à Monte‐Carlo ne suffit pas pour affirmer avec certi­tude la supré­matie de Sinner sur terre battue. Rappelons‐nous que l’an dernier à Paris, il a eu trois balles de match ; une balle à un centi­mètre du court lui aurait permis de remporter Roland‐Garros, on ne peut donc pas dire que ce soit sa pire surface. Il est donc normal que l’ab­sence de Carlos diminue un peu la compé­ti­ti­vité ; les duels auxquels nous sommes habi­tués font défaut. Alcaraz sera de retour à Wimbledon ; on verra comment les choses évoluent. Malheureusement, les bles­sures sont deve­nues monnaie courante dans un tennis moderne aussi violent. »