Adriano Panatta peut être très chauvin mais il est rarement injuste.
Interrogé sur la suprématie actuelle de Sinner, il n’oublie pas que l’absence d’Alcaraz rend les analyses compliquées. Pour lui, le retrait forcé de l’Espagnol change la donne sur les performances de son compatriote.
« On en reparlera l’année prochaine. La victoire de Sinner à Monte‐Carlo ne suffit pas pour affirmer avec certitude la suprématie de Sinner sur terre battue. Rappelons‐nous que l’an dernier à Paris, il a eu trois balles de match ; une balle à un centimètre du court lui aurait permis de remporter Roland‐Garros, on ne peut donc pas dire que ce soit sa pire surface. Il est donc normal que l’absence de Carlos diminue un peu la compétitivité ; les duels auxquels nous sommes habitués font défaut. Alcaraz sera de retour à Wimbledon ; on verra comment les choses évoluent. Malheureusement, les blessures sont devenues monnaie courante dans un tennis moderne aussi violent. »
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 10:20