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Panatta très clair sur la supré­matie de Sinner sur terre battue : « La victoire de Jannik contre Alcaraz à Monte‐Carlo ne suffit pas pour l’af­firmer avec certi­tude. On en repar­lera l’année prochaine »

Par
Jean Muller
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Adriano Panatta peut être très chauvin mais il est rare­ment injuste. 

Interrogé sur la supré­matie actuelle de Sinner, il n’ou­blie pas que l’ab­sence d’Alcaraz rend les analyses compli­quées. Pour lui, le retrait forcé de l’Espagnol change la donne sur les perfor­mances de son compatriote. 

« On en repar­lera l’année prochaine. La victoire de Sinner à Monte‐Carlo ne suffit pas pour affirmer avec certi­tude la supré­matie de Sinner sur terre battue. Rappelons‐nous que l’an dernier à Paris, il a eu trois balles de match ; une balle à un centi­mètre du court lui aurait permis de remporter Roland‐Garros, on ne peut donc pas dire que ce soit sa pire surface. Il est donc normal que l’ab­sence de Carlos diminue un peu la compé­ti­ti­vité ; les duels auxquels nous sommes habi­tués font défaut. Alcaraz sera de retour à Wimbledon ; on verra comment les choses évoluent. Malheureusement, les bles­sures sont deve­nues monnaie courante dans un tennis moderne aussi violent. »

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 10:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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