Coach très connu du monde du tennis, Pancho est ce que l’on appelle un forma­teur. Dernièrement il a donné une longue inter­view à nos amis de Punto De Break. Il a abordé plusieurs sujets et notam­ment celui du cas d’Alexander Zverev.

« Zverev m’in­trigue beau­coup. Il a le physique, la taille, le jeu… mais il ne gagne pas de Grand Chelem ! À chaque fois qu’il joue contre les meilleurs joueurs, il perd. Je ne comprends pas ce qui se passe », a déclaré Campo. Pour un joueur, la famille est toujours très impor­tante, mais parfois les parents sont leurs pires ennemis. Un parent est un soutien ines­ti­mable, s’il est bien utilisé, mais il peut aussi ruiner une carrière. Prenez l’exemple de Jennifer Capriati ! Ils ne se sont récon­ci­liés que le jour de son intro­ni­sa­tion au Temple de la renommée. Je ne connais pas aussi bien le cas de Zverev, mais je pense que son père devrait prendre du recul et laisser quel­qu’un d’autre gérer la carrière de son fils. »