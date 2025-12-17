Coach très connu du monde du tennis, Pancho est ce que l’on appelle un formateur. Dernièrement il a donné une longue interview à nos amis de Punto De Break. Il a abordé plusieurs sujets et notamment celui du cas d’Alexander Zverev.
« Zverev m’intrigue beaucoup. Il a le physique, la taille, le jeu… mais il ne gagne pas de Grand Chelem ! À chaque fois qu’il joue contre les meilleurs joueurs, il perd. Je ne comprends pas ce qui se passe », a déclaré Campo. Pour un joueur, la famille est toujours très importante, mais parfois les parents sont leurs pires ennemis. Un parent est un soutien inestimable, s’il est bien utilisé, mais il peut aussi ruiner une carrière. Prenez l’exemple de Jennifer Capriati ! Ils ne se sont réconciliés que le jour de son intronisation au Temple de la renommée. Je ne connais pas aussi bien le cas de Zverev, mais je pense que son père devrait prendre du recul et laisser quelqu’un d’autre gérer la carrière de son fils. »
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 09:52