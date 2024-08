Récemment de passage chez nos confrères de Tennis Majors pour revenir sur sa colla­bo­ra­tion longue de sept ans aux côtés de Novak Djokovic, Marco Panichi, après avoir dévoilé les moments les plus diffi­ciles, à cette fois parlé des moments les plus mémorables.

Le prépa­ra­teur physique italien, désor­mais dans le staff du jeune chinois Shang, s’est notam­ment souvenu d’une situa­tion marquante après la finale inou­bliable entre le Serbe et Carlos Alcaraz sur le Masters 1000 de Cincinnati en 2023.

« Il y a eu beau­coup de moments mémo­rables. Pour moi, la finale de l’année dernière contre Alcaraz à Cincinnati a été quelque chose d’ex­tra­or­di­naire. Ce match a été extra­or­di­naire, non seule­ment du point de vue du tennis, mais aussi sur le plan mental. L’effort et la rési­lience de ces deux grands joueurs, c’était vrai­ment quelque chose d’ex­tra­or­di­naire. Mais le moment le plus merveilleux s’est produit dans les vestiaires après la finale. Les gars étaient physi­que­ment détruits parce qu’il faisait si chaud, mais après trois minutes, nous riions tous ensemble, les deux équipes. Un esprit incroyable. Nous avons tous apprécié ce que nous avons fait. Bien sûr, Carlos était un peu triste au début, mais il a été parfait au bout d’un moment. Ce moment était magni­fique – ils étaient « ennemis » sur le terrain, des ennemis spor­tifs, mais après… incroyable. »