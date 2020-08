L’initiative de Djokovic et compagnie est prise très au sérieux par l’ATP. Andrea Gaudenzi essaye d’éteindre un feu dont les braises sont déja chaudes. L’Italien a donc pris la plume pour mettre en garde les joueurs qui pourraient penser que cette initiative est positive pour leur avenir : « Cela n’a aucun sens ! Pourquoi seriez-vous mieux servi en déplaçant votre rôle de l’intérieur vers l’extérieur de la structure de gouvernance » a écrit le CEO de l’ATP.

Largement critiqué pour sa gestion catastrophique de la crise liée au Covid-19, Andrea Gaudenzi qui a été joueur a très vite compris les enjeux de cette « fronde » qui pourrait chambouler toute l’organisation du tennis professionnel masculin.

Il essaye comme il peut de « défendre » un système d’organisation qui ne semble plus satisfaire le plus grand nombre. « Nous ne devons pas oublier qu’en tant que produit de divertissement, le tennis est un sport parmi d’autres qui doit se battre contre d’autres disciplines pour parvenir à prospérer. Notre combat n’est pas l’un contre l’autre. Plus que jamais, l’heure est à l’unité et à la collaboration« .