Evidemment l’af­faire Sinner ne va pas s’ar­rêter parce que la star italienne est revenue sur les courts. Le sujet est encore chaud et Jasmine Paolini qui ne s’était pas encore vrai­ment exprimée sur le sujet a décidé de le faire. La joueuse italienne emploie d’ailleurs des mots assez forts qui risquent de faire réagir.

« Ce qui lui est arrivé est étrange et, à mon avis, injuste. C’est une personne incroyable et il ne méri­tait pas ce qui lui est arrivé. La conta­mi­na­tion est effrayante parce que nous n’avons aucun contrôle sur tout ce avec quoi nous entrons en contact. La Wada a déclaré qu’elle modi­fie­rait les règles en 2027 : peut‐être aurait‐elle dû le faire plus tôt »