C’est l’une des conséquences du forfait de Jannik Sinner pour le Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août) : l’Italien ne remportera donc pas tous les Masters 1000 lors de cette saison 2026, après avoir gagné les cinq premiers.
Une information qui ne semble pas avoir secoué Paolo Bertolucci, ancien joueur italien, qui exhortent les fans un peu trop gourmands à se concentrer sur le plus important : l’US Open.
C’è chi chiede a Sinner di provare a vincere tutti i 1000 del 2026 ! Richiesta assurda che non verrà mai esaudita. Punterà all’US open.— paolo bertolucci (@paolobertolucci) July 15, 2026
« Certains demandent à Sinner d’essayer de remporter tous les tournois 1 000 de 2026 ! Une demande absurde qui ne sera jamais exaucée. Il visera l’US Open », a écrit l’ex‐12e joueur mondial sur son compte Twitter.
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 18:18