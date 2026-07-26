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Paolo Bertolucci : « À tous ceux qui demandent à Jannik Sinner de remporter tous les Masters 1000 en 2026, cette demande ne sera jamais exaucée »

Par
Thomas S
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C’est l’une des consé­quences du forfait de Jannik Sinner pour le Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août) : l’Italien ne rempor­tera donc pas tous les Masters 1000 lors de cette saison 2026, après avoir gagné les cinq premiers. 

Une infor­ma­tion qui ne semble pas avoir secoué Paolo Bertolucci, ancien joueur italien, qui exhortent les fans un peu trop gour­mands à se concen­trer sur le plus impor­tant : l’US Open. 

« Certains demandent à Sinner d’es­sayer de remporter tous les tour­nois 1 000 de 2026 ! Une demande absurde qui ne sera jamais exaucée. Il visera l’US Open », a écrit l’ex‐12e joueur mondial sur son compte Twitter. 

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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