C’est l’une des consé­quences du forfait de Jannik Sinner pour le Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août) : l’Italien ne rempor­tera donc pas tous les Masters 1000 lors de cette saison 2026, après avoir gagné les cinq premiers.

Une infor­ma­tion qui ne semble pas avoir secoué Paolo Bertolucci, ancien joueur italien, qui exhortent les fans un peu trop gour­mands à se concen­trer sur le plus impor­tant : l’US Open.

C’è chi chiede a Sinner di provare a vincere tutti i 1000 del 2026 ! Richiesta assurda che non verrà mai esau­dita. Punterà all’US open. — paolo berto­lucci (@paolobertolucci) July 15, 2026

« Certains demandent à Sinner d’es­sayer de remporter tous les tour­nois 1 000 de 2026 ! Une demande absurde qui ne sera jamais exaucée. Il visera l’US Open », a écrit l’ex‐12e joueur mondial sur son compte Twitter.