Soit Paolo ne lit pas les compte‐rendus des conférence de presse de Jannik, soit il n’a pas pris conscience que plus tu gagnes, plus tu te fatigues.
Il est donc logique sans être un grand spécialiste de penser que le numéro 1 mondial puisse renoncer à Rome.
Ma dove è spuntato quel manipolo di tuttologi che senza aver parlato con Sinner o con qualcuno del suo team ha sparso la voce che il n.1 del mondo probabilmente avrebbe saltato Roma ?— paolo bertolucci (@paolobertolucci) May 2, 2026
« Mais d’où est sorti ce petit groupe de pseudo‐experts qui, sans avoir parlé à Sinner ni à quiconque de son équipe, a fait courir le bruit que le n°1 mondial allait probablement zapper Rome ? » a déclaré Paolo, qui verrait ce forfait comme une vraie mauvaise nouvelle, ce qui se comprend facilement.
Après, il est évident que si cette derrière étape avant Roland‐Garros avait lieu ailleurs qu’en Italie, il est absolument certain que Jannik aurait déjà annoncé son forfait.
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 09:20