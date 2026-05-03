Soit Paolo ne lit pas les compte‐rendus des confé­rence de presse de Jannik, soit il n’a pas pris conscience que plus tu gagnes, plus tu te fatigues.

Il est donc logique sans être un grand spécia­liste de penser que le numéro 1 mondial puisse renoncer à Rome.

Ma dove è spun­tato quel mani­polo di tutto­logi che senza aver parlato con Sinner o con qual­cuno del suo team ha sparso la voce che il n.1 del mondo proba­bil­mente avrebbe saltato Roma ? — paolo berto­lucci (@paolobertolucci) May 2, 2026

« Mais d’où est sorti ce petit groupe de pseudo‐experts qui, sans avoir parlé à Sinner ni à quiconque de son équipe, a fait courir le bruit que le n°1 mondial allait proba­ble­ment zapper Rome ? » a déclaré Paolo, qui verrait ce forfait comme une vraie mauvaise nouvelle, ce qui se comprend facilement.

Après, il est évident que si cette derrière étape avant Roland‐Garros avait lieu ailleurs qu’en Italie, il est abso­lu­ment certain que Jannik aurait déjà annoncé son forfait.