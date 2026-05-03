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Paolo Bertolucci : « C’est quoi cette rumeur expli­quant que Sinner va zapper Rome ?! »

Par
Jean Muller
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 - Jannik Sinner - Italie

Soit Paolo ne lit pas les compte‐rendus des confé­rence de presse de Jannik, soit il n’a pas pris conscience que plus tu gagnes, plus tu te fatigues. 

Il est donc logique sans être un grand spécia­liste de penser que le numéro 1 mondial puisse renoncer à Rome.

« Mais d’où est sorti ce petit groupe de pseudo‐experts qui, sans avoir parlé à Sinner ni à quiconque de son équipe, a fait courir le bruit que le n°1 mondial allait proba­ble­ment zapper Rome ? » a déclaré Paolo, qui verrait ce forfait comme une vraie mauvaise nouvelle, ce qui se comprend facilement.

Après, il est évident que si cette derrière étape avant Roland‐Garros avait lieu ailleurs qu’en Italie, il est abso­lu­ment certain que Jannik aurait déjà annoncé son forfait.

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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