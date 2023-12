Interrogé sur le grand retour de Rafael Nadal sur le circuit après un an d’ab­sence, l’Italien et ancien 12e joueur mondial, Paolo Bertolucci, a estimé qu’un cham­pion comme l’homme aux 14 Roland‐Garros ne reve­nait pas pour faire de la figu­ra­tion ou effec­tuer une tournée d’adieu.

« Je suis sûr, cepen­dant, qu’il aura toujours une grande envie de concourir et de vaincre ses adver­saires. Un joueur comme lui ne revient pas pour faire une tournée d’adieu. Les tour­nois ne seront pas des podiums pour recueillir les derniers applau­dis­se­ments et dire au revoir à ses nombreux fans. Il y a beau­coup de curio­sité à le voir revenir sur le court. Il est telle­ment habitué à battre tant de records, il a peut‐être envie de repousser les limites de sa légende. Il a choisi l’Australie pour reprendre, mais je crois que tout fait partie de la concep­tion d’un programme très ciblé à travers des tests spéci­fiques qui ont validé cette déci­sion et qui devraient le mettre en bonne condi­tion pour les tour­nois sur terre battue de mai à juin. »